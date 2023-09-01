Газ для геев подорожал

Геи... синоним: пидорасы... гомосеки... Одним словом, твари извращенные...Хоть бы грядущая зима была очень морозной.... Тараканов как выводят.... выносят мебель на мороз часа на три.... и все.... чистота и порядок.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

На Западе -то повысили цены без всякого объяснения . Повысьте и у нас на газ и выше чем на западе в 1.5 раза ( хотя бы за доставку через всю страну ) , а у нас стоят на месте при этом за эти западные цены увеличивают все цены на товары и импорт и экспорт . Так сжирают нашу экономику за счёт глупости наших экономистов . это прямое расточительство