Европейские цены на природный газ выросли после того, как корпорация Chevron сообщила, что ее предупредили о том, что с 7 сентября начнутся забастовки на ее заводах по экспорту сжиженного природного газа в Австралии.
Газ для геев подорожал
Комментарии
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Samarium
Геи... синоним: пидорасы... гомосеки... Одним словом, твари извращенные...Хоть бы грядущая зима была очень морозной.... Тараканов как выводят.... выносят мебель на мороз часа на три.... и все.... чистота и порядок.
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
На Западе -то повысили цены без всякого объяснения . Повысьте и у нас на газ и выше чем на западе в 1.5 раза ( хотя бы за доставку через всю страну ) , а у нас стоят на месте при этом за эти западные цены увеличивают все цены на товары и импорт и экспорт . Так сжирают нашу экономику за счёт глупости наших экономистов . это прямое расточительство
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Прекратите частное производство . И почему вдруг Байкало-Амурская магистраль стала частной . Её строила вся страна и верните её стране . Тем более она является предприятием стратегического назначения . Если не способны и не желаете руководить производствами покиньте руководящие места в министерствах . Они созданы не для подсчёта сделанного , а корректировки работы предприятий .
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13 час.
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