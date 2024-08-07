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Кандидат Харрис в вице-президенты заявил ей о готовности пройти сквозь кирпичную стену

Кандидат Харрис в вице-президенты заявил ей о готовности пройти сквозь кирпичную стену

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолц заявил на собеседовании кандидату на пост главы государства Камале Харрис, что при необходимости готов пройти сквозь кирпичную стену.

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