Что произошло в ночь на 14 марта в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Украинские военные при обстрелах регионов России с начала года убили четырех детей, ранили — 37, сообщила ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время рабочей поездки в ДНР.
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