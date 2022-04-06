Происшествия

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В Красноярском крае общественник провел духовную беседу с гражданами, состоящими под административным надзором

Член общественного совета при МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск отец Сергий пообщался с ранее судимыми и условно-осужденными жителями города.

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