В Красноярском крае общественник провел духовную беседу с гражданами, состоящими под административным надзором

Член общественного совета при МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск отец Сергий пообщался с ранее судимыми и условно-осужденными жителями города.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
- Председатель СК России поручил незамедлительно провести следственные действия с задержанным сотрудником СБУ
Свежие комментарии