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Белов про обмен Яремчука на Яковлева: «Для «Торпедо» эта сделка кажется беспроигрышной, а «Сибирь» очень сильно рискует. Зачем отдавать воспитанника? На таких и держится коллектив»

Валерий Белов прокомментировал обмен  Александра Яремчука на  Алексея Яковлева . «На первый взгляд кажется, что выиграла «Сибирь», получив потенциально очень сильного игрока, но Яремчук все еще не может выйти на свой уровень (Омск, «Сочи» и Нижний Новгород).

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