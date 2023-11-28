Беглов поблагодарил пересевших на общественный транспорт из-за непогоды петербуржцев

Глава города попросил придерживаться данного принципа и в среду, 29 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей, которые сократили перемещения до минимума и пересели на общественный транспорт во время непогоды 27 и 28 ноября.
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