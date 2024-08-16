Меган Маркл и принц Гарри на мероприятиях в рамках тура по Колумбии

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Колумбию в рамках своего тура и посетили Национальный центр искусств Делии Сапаты Оливельи, где их встретили министр Хуан Давид Корреа Ульоа и директор музея Ксиомара Суескун, а также встретились с вице-президентом Франсией Маркес и её мужем Йерни Пинильо в её официальной резиденции.