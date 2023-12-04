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Великобритания отказалась поддерживать Украину, однако ей нашлась замена

Великобритания отказалась поддерживать Украину, однако ей нашлась замена

Канцлер Германии Олаф Шольц обязался оказать всю необходимую Киеву помощь.Британское издание The Guardian сообщает, что Олаф Шольц обязался взять на себя основные усилия Запада по удержанию Украины "на плаву".

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