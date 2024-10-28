Анабиоз рынка. Квартиры в Барнауле стали доступнее, но покупать их практически некому

Жилье дороже 5 млн рублей продается сложно и долго Запредельные ипотечные ставки, кабальные условия по госпрограммам, ужесточившиеся требования банков к заемщикам практически остановили рынок недвижимости в Барнауле.
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