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Гельмут Марко: «Цунода отличается от прошлого себя. Он пребывает в лучшей форме за всю жизнь»

Перед Гран-при Китая советник «Ред Булл» заявил, что Лиам Лоусон прав, когда говорит о том, что ему не хватает темпа.

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