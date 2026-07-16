Армения теряет щит. К чему приведёт разрыв с Россией?

Геворг Арутонян

Согласен, тема очень важная. Без нормальных отношений с Россией мы действительно рискуем остаться один на один с серьёзными вызовами 😔 Надеюсь, власти всё-таки выберут более взвешенный и реалистичный курс. Безопасность страны должна быть на первом месте 🇦🇲