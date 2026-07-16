НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Free South Caucasus

4 подписчика

Армения теряет щит. К чему приведёт разрыв с Россией?

Друзья, давайте смотреть правде в глаза.Пока Пашинян и его команда продолжают демонстративно охлаждать отношения с Россией, в регионе происходит совсем не то, о чём нам рассказывают в красивых европейских обёртках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геворг Арутонян
Согласен, тема очень важная. Без нормальных отношений с Россией мы действительно рискуем остаться один на один с серьёзными вызовами 😔 Надеюсь, власти всё-таки выберут более взвешенный и реалистичный курс. Безопасность страны должна быть на первом месте 🇦🇲
Ответить
1 м.