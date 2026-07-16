Друзья, давайте смотреть правде в глаза.Пока Пашинян и его команда продолжают демонстративно охлаждать отношения с Россией, в регионе происходит совсем не то, о чём нам рассказывают в красивых европейских обёртках.
Армения теряет щит. К чему приведёт разрыв с Россией?
Комментарии
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Геворг Арутонян
Согласен, тема очень важная. Без нормальных отношений с Россией мы действительно рискуем остаться один на один с серьёзными вызовами 😔 Надеюсь, власти всё-таки выберут более взвешенный и реалистичный курс. Безопасность страны должна быть на первом месте 🇦🇲
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