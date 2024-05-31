Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вильнюс готов пугать русского медведя голой попой литовского ежа

Вильнюс готов пугать русского медведя голой попой литовского ежа

Далеко не все в Литве одобряют подстрекательскую политику своего номинального руководства Утверждённая на срок до 2028 года литовская стратегия сдерживания Российской Федерации базируется на трёх китах: на неоспоримой роли США в укреплении европейской безопасности; на «всемерной и безусловной поддержке Украины в её справедливой оборонительной войне против России»; на «наращивании собственного военного потенциала».

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