Тьма в конце тоннеля: к чему приведет стремительная милитаризация Литвы

Правительство Литвы продолжает наращивать расходы на оборону. Существующих резервов бюджета на реализацию амбициозных планов не хватает, поэтому чиновники решили забраться в карманы к собственным гражданам.
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