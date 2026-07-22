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Царьград

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Госдума запретила повышение пенсионного возраста до 2035 года

Госдума запретила повышение пенсионного возраста до 2035 года

В Госдуму внесен законопроект о запрете повышения пенсионного возраста в России до 2035 года. Предлагается отменить реформу 2019 года, вернув прежние возрастные рамки: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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