БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Пощады не будет». Ответ Путина может «погасить» всю Украину

«Пощады не будет». Ответ Путина может «погасить» всю Украину

Украина может готовить новое вторжение на территорию РФ, и соединения ВСУ уже комплектуются западной техникой, однако будущее этого предприятия весьма сомнительно.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо создать проблему хохлостану с энергетикой, мостами инфраструктурой чтобы им не до наступления было.... Зачем мосты в Киеве, да и правительственный квартал, Львов поутюжить по полной программе, производствами в западе хохлостана.... В восточной части граничащей с Белоруссией шорох навести там есть резервы, пусть понервничают думая что коридор к Калининграду пробивать собрались....
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