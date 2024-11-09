«Пощады не будет». Ответ Путина может «погасить» всю Украину

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо создать проблему хохлостану с энергетикой, мостами инфраструктурой чтобы им не до наступления было.... Зачем мосты в Киеве, да и правительственный квартал, Львов поутюжить по полной программе, производствами в западе хохлостана.... В восточной части граничащей с Белоруссией шорох навести там есть резервы, пусть понервничают думая что коридор к Калининграду пробивать собрались....