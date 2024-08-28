Прадедушку современных калькуляторов отыскали в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили известную в СССР вычислительную машину - Искра 111М. 12-разрядный электронный калькулятор в свое время предназначался для учетно-статистических и простейших планово-экономических расчетов.
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