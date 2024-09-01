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Царьград

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МЧС: На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел

МЧС: На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел

Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба МЧС России.

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