Тренер СКА Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию

Global Look Press/Maksim Konstantinov Главный тренер СКА Роман Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда победила уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
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