Президент Чили заявил, что ему не нравится Путин

Заявление о своей личной неприязни к российскому президенту Владимиру Путину сделал президент Чили Габриэль Борич, выступая на Международном саммите мира по Украине, об этом 15 июня сообщает издание BioBioChile.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии