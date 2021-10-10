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И еще кто-то хочет сказать, что все по честному? На мой взгляд- это ни что другое, как обман своих избирателей

И еще кто-то хочет сказать, что все по честному? На мой взгляд- это ни что другое, как обман своих избирателей

автор - Красная жара Передача депутатских мандатов: обман избирателей продолжается Фото: Яндекс.

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Сергей Кауфман
Респект и уважение Елене Григорьевне Драпеко.
Искандер
А кто-то ждал, что будет "по-честному"?!
Марина Марина
А кто-то предполагал увидеть в думе Лаврова и Шойгу - самых эффективных министров в сегодняшнем правительстве???????
Vladimir
А не "коррупцая" ли это, когда избранные депутаты, отдают голоса избирателнй в "чужие руки"?????
Владимир Смирнов
Да какая разница, от перемены слагаемых сумма не меняется. Что те, что эти будут проводить политику какую им укажут сверху. Если бы Шойгу и Лавров лично голосовали бы (для примера) за Закон о повышении пенсионного возраста, то их рейтинг и доверие россиян упал бы до минимальных значений, а так они останутся в шоколаде.
Владимир Смирнов
Удачи нам всем.
Геннадий Ларионов
Это обман избирателей, и показатель того, как относятся к мнению Народа :-( да и к самому Народу.
Петр Паринов
При капитализме всегда это было и будет... При капитализме у партий нет понятия совести и чести, а есть только бабки, которые не пахнут...
Сергей
А ведь ощущал, что подстава-слишком громкие имена и сразу в одном месте. Ну, прям видно-подстава. Но не верил в такую подлость. Проголосовал на них. Поимели бл.дь. Так паскудно было. Теперь всё, раньше не голосовал за "партию без жуликов...." и больше не буду. Хватит, раза достаточно.
Наталия
Вам наука! Голосовать надо не за конкретных людей, а за партию, тем более результаты деятельности основных партий нам всем хорошо известны. А то, что все вышеупомянутые люди не пошли в Думу, замечательно. Хоть несколько достойных руководителей министерств и других подразделений не были заменены бездарными "эффективными менеджерами".
Семен Борисов
Каким же надо быть наивным,чтобы поверить в то,что люди возглавившие список ЕР будут заседать в Думе,они каждый на своём месте - где от них есть толк и польза государству!Так что никто никого не обманывал,всё было чисто,а кого "поимели" - сам дурак!!!
Алексей
ЕР - обманула, КПРФ - нет доверия, СР - слабаки, ЛДПР - болтуны, остальные - вызывают неприязнь. За кого голосовать?
Ингерман Ланская
голосуй на трассе...
Алексей
У Вас похоже есть большой опыт?
Православный Коммунист Православный Коммунист
ооо ещё какой !! вишь аж почернела бедолага ...
Юрий Кузнецов
Партия, допускающая в парламент людей за которых не проголосовали - не достойна доверия, едросня - это твое имя
Семен Жаров
1) РАЗ имеется голосование за ПАРТИИ, то в ГД число депутатов, принадлежащих этой ПАРТИИ, не должно превышать набранного процента ДАННОЙ партией!!!... ... То есть к депутатам-одномандатникам от данной партии НЕОБХОДИМО добавлять СТОЛЬКО депутатов из партийных списков, ЧТОБЫ общее количество депутатов в ГД от этой партии НЕ превышало процента, набранного данной партией!!!... ... Тогда у партии, набравшей на выборах менее 2/3 голосов по партийным спискам НИКОГДА НЕ БУДЕТ в ГД России Конституционного БОЛЬШИНСТВА!!! ----------------------------------- КУДА это годится, что за ЕР проголосовало МЕНЕЕ 50% проголосовавших на выборах, а У НИХ Конституционное БОЛЬШИНСТВО в ГД России???... ... Так что и ЗДЕСЬ ОБМАН народа России!!! -------------------------------------------------- Народ России, вы хотя бы хомуты свои проверьте, а то "наша" власть специально может дать нам хомуты, натирающие НЕзаживающие раны, а то и вовсе ЗАБИРАЮЩИЕ наши жизни!!!
Валерий Пашнин
Г-н Автор, а Вы можете подтвердить, что передача мандатов внутри партии дело незаконное? Как я знаю это происходит во всех партиях уже много лет. И никто и никогда не считал это противозаконным. Потому что такого Закона просто нет. Вот и все.
Семен Жаров
Г-н Пашнин, а Вы можете убедить (Хотя бы ОДНОГО меня!), что СПРАВЕДЛИВО, когда ПАРТИЯ, получившая на выборах ПОДДЕРЖКУ всего-навсего 50% населения России, в ГД России имеет Конституционное БОЛЬШИНСТВО, т.е более 2/3 от состава ГД???... ... А 17-19 сентября 2021 года ЗА Единую Россию проголосовало менее 50% ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ в голосовании, да в голосовании приняли участие около 50% населения России!... В итоге ЛИШЬ около 25% населения России ДОВЕРЯЮТ партии ЕР!!! -------------------------------------------- Г-н Пашнин, а ЗАКОНЫ необходимо принимать ТЕ, которые НЕ ухудшают исторически сложившихся норм и обычаев народов, а приближают ИСПОЛНЕНИЕ вечной мечты человечества об ЭРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ (ЧТО и происходило до РЕСТАВРАЦИИ капитализма в России!)!!!
Ингерман Ланская
а чё тока едрисню считаем? а красножопых скока? 50*18= 9% доверяют красножипым. ....а жирикам и остальной шушаре - на уровне погрешности..... а ЭРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ - это или в псих.стационаре или на погосте....
саша дмитренко
все справедливо!!!" не давать же власть грязным комми!!!
Семен Жаров
Надо внимательно читать написанное!!!... 1) ... Ведь я говорил НЕ об "эре справедливости", а о "ДВИЖЕНИИ" к НЕЙ (Приближении!)!!!... Если до Хрущёва Россия двигалась к ЭРЕ справедливости, то с приходом Хрущёва к власти Россия стала удаляться от ЭРЫ справедливости!!! 2) ЗАЧЕМ говорить о ДРУГИХ партиях, если одна ЕР нарушила принцип ДОВЕРИЯ БОЛЬШИНСТВА народа России?!... ... Вы ЗНАЛИ представителей партий, которые пройдут в ГД?... ЧТО они Вам обещали?... Лично я НЕ знал и НЕ слышал!... А это уже явная БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ депутатов от партий!!!... ТОЛЬКО председатели партий и одномандатники ЧТО-ТО нам обещали!!!... ... Поэтому голосование за партийные списки -- голосование за БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ власти перед народом России!!!
Семен Жаров
Власть грязного И.В.Сталина намного ЧИЩЕ власти чистого В.В.Путина!!!
Православный Коммунист Православный Коммунист
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Ингерман Ланская
Россия ни до хрущева, ни после хрущева НИкуда не двигалась - Россиия была растоптана совдепией...... а эрасправедливости - это массовый голод, людоедство, массовые расстрелы, гулаг, 58-я, Алжир, дети врагов народа.... да уж лучше третий рейх. чем такая справедливость...
Ингерман Ланская
а что при путине в поволжье голод? может тройки зверствуют? или СЛОН действует? может за три колоска или за прогул в тюрьмы сажают???
Вячеслав 5
В какой стране вы видели честную власть?
Владимир Негода
по крайней мере у нас лгунов и просто болтунов во власти выше крыши!
Дед Щукарь
Я удивляюсь таким людям как автор. И таких много. Мне вот хочется спросить: а кем они себя видят? Они ответят: - Мы - народ. Не понимая, что это смешно. Они только часть народа, причем не большинство. Ну да ладно, суть не в этом, суть в том, что и весь народ, 100%, не компетентен в вопросах управления гос-вом. Ни вместе, ни порознь. И совершенно не важно каких взглядов он придерживается, при этом уровне его компетентности дать ему власть и страну растащат. Поэтому я считаю, что демократия - мираж, а выборы - просто шоу. Просто традиция, дать дуракам погордиться малость. Лично я, не мудрствуя лукаво, голосовал за то, что дает надежду поломать на хрен эту долбаную человеконенавистническую западную Систему. И Путин со товарищи ее поломают. А он дал понять, что ЕР ему нужна, значит будет так, как ему нужно.
Юрий Матвеев
Могу сказать только одно, если бы от выборов что либо зависело, то нас с вами к ним бы не допустили. Поэтому ходи на выборы, не ходи на выборы результат будет тот какой нужен правящему классу.
Евгений Казанцев
Всю страну в говно превратили
Ингерман Ланская
и причём, давно - с 1917-го .....и вот что думает о этом молодёжь
Александр Шентябин
Автору и некоторым комментаторам неплохо было бы вначале ознакомиться с соответствующим законодательством. Пребываю в полной уверенности, что в скором времени активность автора возрастет по мере приближения следующих выборов...
Православный Коммунист Православный Коммунист
гавно законодательство ! менять надо !
саша дмитренко
что ,твари поганые,никак не успокоитесь???
Православный Коммунист Православный Коммунист
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