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Япония выразила протест Беларуси из-за телепередачи про «самурая» из Токио

Япония выразила протест Беларуси из-за телепередачи про «самурая» из Токио

4 сентября телеканал "Беларусь-1" в специально репортаже «Провал «самурая» из Токио» сообщил о задержании сотрудника японских спецслужб, который занимался сбором данных о социально-политической обстановке в Беларуси.

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MS
Mikhail Stepanov
А чем японцы недовольны?! Факт шпионской деятельности есть - отвечайте по закону!
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