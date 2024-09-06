Япония выразила протест Беларуси из-за телепередачи про «самурая» из Токио

4 сентября телеканал "Беларусь-1" в специально репортаже «Провал «самурая» из Токио» сообщил о задержании сотрудника японских спецслужб, который занимался сбором данных о социально-политической обстановке в Беларуси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии