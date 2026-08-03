СК возбудил дело после инцидента с самолетом Cessna в Иркутске

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после происшествия с самолетом Cessna 182. Следственный комитет России инкриминирует нарушение правил безопасности воздушного транспорта, квалифицированное по части 3 статьи 263 УК РФ.
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