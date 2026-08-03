Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

СК возбудил дело после инцидента с самолетом Cessna в Иркутске

СК возбудил дело после инцидента с самолетом Cessna в Иркутске

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после происшествия с самолетом Cessna 182. Следственный комитет России инкриминирует нарушение правил безопасности воздушного транспорта, квалифицированное по части 3 статьи 263 УК РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии