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Столичная школьница набрала 400 баллов по четырём предметам ЕГЭ

Столичная школьница набрала 400 баллов по четырём предметам ЕГЭ

Ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина получила высший бал по русскому языку, профильной математике, физике и информатике, оповестила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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