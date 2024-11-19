Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Пусть все эти черножопые учатся в Турции, там мусульманская страна, а из России гнать всю нечесть. С диаспорами давно..."Вы будете под на...
  • Татьяна Гусева
    Неужели у наших властей не хватает ума понять, что нас просто вытесняют с нашей земли?!"Вы будете под на...
  • Константин Самарин
    Ну, и кто поедет на его задержание и доставку в суд? Может, сам глава Росфинмониторинга?Уничтожил русский...

Глава МИД Италии заявил о неизменности позиции по ударам Украины вглубь России

Глава МИД Италии заявил о неизменности позиции по ударам Украины вглубь России

Италия отказалась давать право Украине использовать ракеты для ударов по регионам России.Позиция Италии относительно использования дальнобойных ракет Киевом для ударов вглубь России не изменилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх