В 2027 году Иран планирует провести летные испытания тяжелого истребителя собственного производства. Об этом заявил новый министр обороны исламской республики Мехрдад Ахлаги, его слова приводит ТАСС.
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