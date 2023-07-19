Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Онана об «МЮ»: «Перехожу в лучшую лигу, в клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Покинуть его – все равно что оставить семью»

Камерунский голкипер подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что сумма сделки составит 51+4 миллиона евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх