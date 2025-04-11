Вкусно написано: как в ресторанах «оживляют» рецепты из литературы

Современные мастера высокой кухни в наши дни всё чаще ищут вдохновение в старинных рецептах. Такие эксперименты обязательно находят отклик у определенной части гурманов, особенно если дело касается реконструкции еды, упоминаемой в классической литературе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии