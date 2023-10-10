Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей
    а мы ещё всю эту израильскую свору релокантов эвакуируем за наш счёт.Охренеть. Фридмана под суд однозначно.  И как на...Володин: заукропс...
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    израиль вообще нацистское образование.Про очень ложную/...
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Испанский стыд

Испанский стыд

Вчерашний брифинг в Пентагоне:Журналист: "Израиль перекрыл поставки воды и еды в Газу. Что вы об этом думаете?"Представитель Пентагона генерал Райдер: "Спросите это у правительства Израиля".

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