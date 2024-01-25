БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА «Сириус-ПВО»: охотник на средства воздушного нападения

БПЛА «Сириус-ПВО»: охотник на средства воздушного нападения

БПЛА «Сириус». Изображение Project SFERA Live От обнаружения к уничтожению В рамках решения задачи по борьбе с низколетящими средствами воздушного нападения (СВН), в частности, с украинскими крылатыми ракетами (КР) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - камикадзе большой дальности, в материале «В ожидании БПЛА «Гелиос-РЛД»: для защиты от низколетящих средств воздушного нападения» мы рассмотрели способ построения пространственно распределённой динамически изменяющейся сети ПВО, обеспечивающей обнаружение низколетящих средств воздушного нападения, глубиной в десятки километров и протяжённостью во всю линию боевого соприкосновения.

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