БПЛА «Сириус-ПВО»: охотник на средства воздушного нападения

БПЛА «Сириус». Изображение Project SFERA Live От обнаружения к уничтожению В рамках решения задачи по борьбе с низколетящими средствами воздушного нападения (СВН), в частности, с украинскими крылатыми ракетами (КР) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - камикадзе большой дальности, в материале «В ожидании БПЛА «Гелиос-РЛД»: для защиты от низколетящих средств воздушного нападения» мы рассмотрели способ построения пространственно распределённой динамически изменяющейся сети ПВО, обеспечивающей обнаружение низколетящих средств воздушного нападения, глубиной в десятки километров и протяжённостью во всю линию боевого соприкосновения.