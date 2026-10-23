Глава Белого дома нашёл способ обойти конституционный запрет из-за выборов 2020 года.Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове вновь заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий президентский срок, поскольку считает, что выборы 2020 года были сфальсифицированы.