Глава Белого дома нашёл способ обойти конституционный запрет из-за выборов 2020 года.Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове вновь заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий президентский срок, поскольку считает, что выборы 2020 года были сфальсифицированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гигантские столбы дыма: Первые кадры горящего Киева. Минобороны России выступило с заявлением
- "Нас надули?": Новейший русский корвет, "связанный с Путиным", потоплен у Ливии БЭКом ВСУ. Что натворили ВВС США? После – ещё одно судно
- "Это страшная штука": Вот и всё – Киев массово покидают звёзды. На Украине начат обратный отсчёт
Свежие комментарии
- Песков: Путин не ...
- A Зеленский жив. И ...
- Пока Россия не оч...
эта "музыка будет вечной", ибо пипл надо держать в напряжении, отвлекая от главного. "борьба амеромальчиков" ничтожна на фоне интересов глобального наднационального частного бабла, ибо эти "мальчики" внутри системы и управляемы ею. нового ничего, но сколько написанного!