Гороскоп с 8 по 14 апреля 2024 года: готовимся к солнечному затмению

Новые испытания не за горами Фото Джастина Дики на Unsplash Не успели мы опомниться от лунного затмения, так уже нас ждет новое испытание: полное солнечное затмение, которое состоится 8 апреля 2024 в 18:42 по московскому времени.
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