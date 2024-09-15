Песков: Путин аккуратен с вариантами ответа РФ на действия Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что эксперты активно обсуждают варианты ответа РФ на действия Запада, но Владимир Путин "всегда предельно аккуратен в этом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии