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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

В России вырос спрос на строительство частных домов из-за ранней весны

В России вырос спрос на строительство частных домов из-за ранней весны

Спрос на услуги по всем типам строительных работ в марте увеличился на 48% За первый месяц весны 2025 года спрос на возведение частных домов под ключ вырос почти на 40%, а на строительные услуги в целом — почти на 50%.

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