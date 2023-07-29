Вечерний Новосибирск

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Раскрыты подробности пропажи 15-летней школьницы под Новосибирском: подозреваются бывшие полицейские

Раскрыты подробности пропажи 15-летней школьницы под Новосибирском: подозреваются бывшие полицейские

Следствие подтвердило возобновление расследования по факту исчезновения 15-летней Натальи Матюхиной. Судьба девочки остается неизвестной уже 13 лет, но, как выяснилось накануне, в рамках следственных действий уже прошло несколько задержаний.

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