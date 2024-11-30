ДАМ - кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича

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Комментарии
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Eduard
На Украине переворот прошол,что там вы видите,озверелые активисты и Хунта с самозванцем!
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а что, эта зеленопадаль надеется еще выжить??????
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6 час.

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