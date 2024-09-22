Агент О’Делла: «Пока нельзя сказать, что «Динамо» провалило старт. Клуб еще наберет свои очки, а Эрик уже начал набирать»

34-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в 7 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 3». – Можно сказать, что О’Делл как-то выделяется среди остальных игроков «Динамо»? – Не знаю, как характеризовать игрока в отрыве от партнеров.
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