Коростелев о сильнейшей группе лыжников в России: «Пока 2026 год не пройдет, пока нас не допустят, очевидно сказать нельзя»

Ранее был опубликован проект состава сборной России на сезон-2024/25. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и двукратный призер Игр Александр Терентьев перешли от тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.
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