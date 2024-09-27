МУТТП Смоленска заявляет об убытках в связи с ремонтом улицы Тенишевой

Масштабные работы в этой части Смоленска лишают предприятие прибыли в размере полумиллиона рублей ежедневно МУТТП Смоленска заявило об убытках, которые последовали после начала ремонтных работ на улице Тенишевой.
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