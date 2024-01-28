МИД РФ: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил ТАСС, что Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова способствовать работе по "выправлению деградирующего диалога" между берегами Днестра.
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