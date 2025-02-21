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Царьград

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Сатановский вновь высказался о властях: "Должно быть стыдно"

Сатановский вновь высказался о властях: "Должно быть стыдно"

"Должно быть стыдно", - политолог и экономист Евгений Сатановский вновь высказался о властях, которые, как кажется, должны были усвоить уроки прошлых переговоров по Украине.

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