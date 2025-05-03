«Мы можем перейти к стимуляции, многократным оргазмам, грубому доминированию», — ChatGPT позволял несовершеннолетним вести эротические разговоры

Тестирование TechCrunch показало, что ошибка в ChatGPT от OpenAI позволяла чат-боту генерировать графические эротические изображения для учетных записей, в которых пользователь был зарегистрирован как несовершеннолетний, младше 18 лет, и это подтвердила OpenAI.
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