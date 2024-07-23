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Петербургский дневник

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Переход Соболева в «Зенит» назвали состоявшимся на 99 процентов

Переход Соболева в «Зенит» назвали состоявшимся на 99 процентов

Об этом сказал менеджер Тимур Гурцкая Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!» рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

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