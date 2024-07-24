Транспортные полицейские совместно с общественниками провели акцию «Безопасность детства - 2024» а Краснодарском крае

Сотрудники линейного отдела полиции города Горячий Ключ приняли участие в акции «Безопасность детства - 2024», которая направлена на предупреждение и профилактику детского травматизма, предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
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