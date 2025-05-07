Готовы в празднику Великой Победы! 👏👏👏 В озеленении летней площадки станицы Староаннинской приняли участие: МКУ "Благоустройство и обслуживанию населения ", администрация ,глава поселения ,СДК.
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Готовы в празднику Великой Победы! 👏👏👏 В озеленении летней площадки станицы Староаннинской приняли участие: МКУ "Благоустройство и обслуживанию населения ", администрация ,глава поселения ,СДК.