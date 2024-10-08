Просроченный Зеленский оказался у букмекеров в списке фаворитов на Нобелевскую премию мира 11 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет должен объявить лауреата Нобелевской премии мира.
Кровавого клоуна прочат в нобелевские лауреаты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Если бы СЕЙЧАС возник Гитлер и делал все то, что вытворял в 40-х года прошлого века, то его тоже бы сделали "нобелевским лауреатом"? Ну и к чему это проведет?
Ответить
19 час.
Евгений Сорокин
Дебилы...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии