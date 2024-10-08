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Кровавого клоуна прочат в нобелевские лауреаты

Кровавого клоуна прочат в нобелевские лауреаты

Просроченный Зеленский оказался у букмекеров в списке фаворитов на Нобелевскую премию мира 11 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет должен объявить лауреата Нобелевской премии мира.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если бы СЕЙЧАС возник Гитлер и делал все то, что вытворял в 40-х года прошлого века, то его тоже бы сделали &quot;нобелевским лауреатом&quot;?  Ну и к чему это проведет?
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19 час.
Евгений Сорокин
Дебилы...
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18 час.

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