Россия вступает в эпоху цифровых валют

Юрий Алексеев. Неуязвимый «кошелёк»Цифровой рубль не криптовалюта, хотя в чём-то они и схожи, а абсолютно самостоятельная новая форма денежных национальных единиц, которая в перспективе может полностью изменить денежное обращение в стране, заменив наличные и безналичные расчеты.