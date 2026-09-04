Россия вступает в эпоху цифровых валют

Юрий Алексеев. Неуязвимый «кошелёк»Цифровой рубль не криптовалюта, хотя в чём-то они и схожи, а абсолютно самостоятельная новая форма денежных национальных единиц, которая в перспективе может полностью изменить денежное обращение в стране, заменив наличные и безналичные расчеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон опубликова...
- Макрон опубликова...
- Макрон опубликова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым