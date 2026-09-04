Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия вступает в эпоху цифровых валют

Россия вступает в эпоху цифровых валют

Юрий Алексеев. Неуязвимый «кошелёк»Цифровой рубль не криптовалюта, хотя в чём-то они и схожи, а абсолютно самостоятельная новая форма денежных национальных единиц, которая в перспективе может полностью изменить денежное обращение в стране, заменив наличные и безналичные расчеты.

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