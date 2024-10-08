Карельское УФАС оштрафовало «Тинькофф Банк» и еще два банка за рекламные рассылки

ПАО КБ «УБРИР» (Уральский банк реконструкции и развития), ООО «ХКФ Банк» (Хоум Кредит Банк) и АО «Тинькофф Банк» (сейчас «Т-Банк») привлечены к административной ответственности за рекламные рассылки без согласия абонента в 2024 году.