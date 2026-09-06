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Новости Липецка

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В Липецкой области утром 6 сентября бензин есть на 65 АЗС

В Липецкой области утром 6 сентября бензин есть на 65 АЗС

В Липецкой области на утро 6 сентября работают 65 автозаправок, продают АИ-92 на 41 АЗС, АИ-95 — на 39, дизель — на 35.

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