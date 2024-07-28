Лучшие европейские страны для летнего отдыха в 2024 году: кто лидирует?

Европейские туристы смогут выбирать между разными странами для летнего отдыха в 2024 году. Согласно новому рейтингу, Испания занимает первое место среди популярных направлений, несмотря на текущие антитуристические протесты.
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