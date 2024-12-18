Робота-курьера впервые ограбили в Москве

Полиция ищет напавших на робота-доставщика.В Москве неизвестные ограбили робота-доставщика. По данным телеграм-канала «112», инцидент произошёл, когда беспилотный ровер вёз заказ на Смоленский бульвар, однако клиенты так и не дождались свою еду.